إعلان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات للمستثمرين

الإثنين، 01-12-2025 07:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السائقين والمركبات أنها ستوفر خدمة الترخيص المتنقل لخدمات نقل الملكية والرهن وفك الرهن وباقي خدمات الترخيص داخل المنطقة الحرّة/ الزرقاء، ابتداءً من يوم غد 2/12/2025، ولغاية 31/12/2025.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً على المستثمرين وتمكينهم من إتمام معاملات نقل الملكية للمركبات التي تم تسجيلها حديثًا دون الحاجة إلى مراجعة أقسام الترخيص الخارجية.
 
 


