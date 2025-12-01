إعلان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات للمستثمرين

07:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755827 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السائقين والمركبات أنها ستوفر خدمة الترخيص المتنقل لخدمات نقل الملكية والرهن وفك الرهن وباقي خدمات الترخيص داخل المنطقة الحرّة/ الزرقاء، ابتداءً من يوم غد 2/12/2025، ولغاية 31/12/2025. اضافة اعلان





وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً على المستثمرين وتمكينهم من إتمام معاملات نقل الملكية للمركبات التي تم تسجيلها حديثًا دون الحاجة إلى مراجعة أقسام الترخيص الخارجية.

تم نسخ الرابط





