البنك العربي يُحدّث منصة الشركات الرقمية ويطلق تطبيقها الجديد

الوكيل الإخباري- أعلن البنك العربي مؤخراً عن إطلاق النسخة المحدثة لمنصة الخدمات الرقمية الخاصة بالشركات، إلى جانب تطبيق المنصة الجديد للهواتف الذكية. ويهدف هذا التحديث إلى الارتقاء بتجربة العملاء من قطاع الشركات من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة تتيح إدارة العمليات المصرفية بسهولة وسرعة وأمان، وذلك في إطار استراتيجية البنك للتحوّل الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية عبر قنوات تكنولوجية حديثة وفعّالة.

وتوفر المنصة والتطبيق مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات، من خلال واجهة استخدام حديثة وسهلة تتيح للعملاء إدارة حساباتهم المحلية والدولية وإجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة في أي وقت ومن أي مكان، عبر أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الذكية.



وتشمل المنصة والتطبيق مجموعة من المزايا التي تعزز كفاءة الأداء وسهولة الاستخدام، من أبرزها لوحات تحكم مخصصة لرؤية شاملة ومباشرة للحسابات والمعاملات، وواجهة استخدام مطوّرة توفر تجربة سلسة وسريعة، وإمكانية تنفيذ عدة تحويلات في وقت واحد، إلى جانب ميزة الربط البنكي عبر واجهة برمجة التطبيقات (API Banking) التي تمكّن الشركات من دمج أنظمتها الداخلية بالمنصة بشكل آمن وفعّال، ما يسهم في أتمتة العمليات وتبسيط إدارة المعاملات المصرفية.



وفي تعليقه على إطلاق المنصة بنسختها الجديدة، قال السيد رامي أبو التين، مدير إدارة الاعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في البنك العربي -الأردن : "يمثل تطوير المنصة الرقمية للشركات خطوة مهمة ضمن استراتيجية البنك العربي في التحول الرقمي، وتجسيداً لالتزامنا بتوفير حلول مصرفية رقمية متطورة تواكب احتياجات عملائنا من قطاع الشركات وتدعم نمو أعمالهم. " وأضاف: "تأتي المنصة الرقمية للشركات كإضافة نوعية لمنظومة الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة التي يقدمها البنك العربي، والتي تهدف إلى تمكين الشركات من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفعالية من خلال قنوات رقمية موثوقة ومتطورة."



وتتميز منصة الشركات الرقمية الجديدة بتقديم العديد من الميزات التي صُمّمت لتمنح عملاء قطاع الشركات المزيد من المرونة والراحة، لإتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، حيث تعدّ المنصة واحدة من أبرز الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الشركات والتي صممت لتواكب أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية.



وتتوافق المنصة الإلكترونية مع مختلف الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية (التابلت) والهواتف الذكية.