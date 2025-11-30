الأحد 2025-11-30 06:45 م

نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات: المجموعة الجرمية ألحقت ضرراً كبيراً بنا

الأحد، 30-11-2025 06:13 م
الوكيل الإخباري-  أشاد نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات العاملات في المنازل من غير الأردنيين، طارق النوتي، بجهود الأجهزة الأمنية عقب إلقاء القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر عبر استغلال عاملات المنازل الهاربات.اضافة اعلان


وقال النوتي لـ"الوكيل الإخباري" بأن هذه المجموعة الجرمية شكّلت عبئًا كبيرًا على المكاتب، وتسبّبت بأزمات متعددة أثّرت على سير عمل القطاع، لافتًا إلى أن الجهود الأمنية أسهمت في إنهاء ممارسات ألحقت ضررًا بسمعة القطاع والعاملين فيه.    

ووجّه النوتي شكره لكل من مدير الأمن العام، ومدير إدارة الأمن الوقائي، ومدير إدارة الإقامة والحدود، ومدير إدارة البحث الجنائي، وقائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، مثمنًا دورهم في "حفظ حقوق المواطنين ومكاتب الاستقدام على حد سواء".

كما أكد النوتي على أن هناك تنسيقًا مستمرًا ولا يزال بين النقابة والأجهزة الأمنية .
 
 


نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات: المجموعة الجرمية ألحقت ضرراً كبيراً بنا

نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات: المجموعة الجرمية ألحقت ضرراً كبيراً بنا

