الأحد 2025-11-30 11:50 ص

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الأحد، 30-11-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار (21) الاحد، 85.10 دينارا، والشراء 82.10 دينارا، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 98.10 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 75.90 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 57.70دينارا.

