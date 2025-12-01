الإثنين 2025-12-01 02:18 م

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا معظمهم أسرى محررون

أرشيفية
قوات الاحتلال الإسرائيلي
الإثنين، 01-12-2025 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 11 فلسطينيا، معظمهم أسرى محررون، خلال اقتحامها قريتي، اللبن الغربي ورنتيس، شمال غرب رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين وداهمت عشرات المنازل وخربت محتوياتها، واعتقلت من قرية رنتيس.

فيما اعتقلت من قرية اللبن الغربي، خمسة فلسطينيين.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله، وداهمت منزلين.
 
 


