مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الإثنين، 01-12-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر  صحفية، بأن العشرات منهم اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية وجولات استفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال الاسرائيلي.

 
 


