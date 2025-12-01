الإثنين 2025-12-01 09:07 م

مفاجأتان في افتتاح كأس العرب 2025 .. سوريا وفلسطين تفجران البطولة

مفاجأتان في افتتاح كأس العرب 2025 .. سوريا وفلسطين تفجران البطولة
مفاجأتان في افتتاح كأس العرب 2025 .. سوريا وفلسطين تفجران البطولة
الإثنين، 01-12-2025 08:46 م
الوكيل الإخباري-  شهدت بداية بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر مفاجأتين مثيرتين بعد فوز المنتخب السوري على تونس بنتيجة 1-0، وتكرار المفاجأة بانتصار المنتخب الفلسطيني على المنتخب القطري المنظم للبطولة بنفس النتيجة 1-0، في واحدة من أكبر المفاجآت منذ انطلاق البطولة اليوم الأحد.اضافة اعلان


وقال كابتن المنتخب الوطني السابق عثمان الحسنات في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري" إن هذه النتائج تعكس أن لا مباراة مضمونة في البطولة هذا العام، مشيرًا إلى أن استمرار الأداء الجيد للمنتخب السوري والفلسطيني قد يصنع صدمة كبرى للجماهير.

وأضاف الحسنات أن المنتخب الفلسطيني يمتلك عناصر مميزة تحترف في دول خارجية، وهو ما يمنحه القدرة على المنافسة بقوة إذا ابتعد عن التحفظ الزائد في المباريات القادمة.

وأكد الحسنات أن هذه الانتصارات المبكرة ترفع من مستوى المنافسة بين جميع المنتخبات المشاركة، وتجعل متابعة البطولة أكثر إثارة وتشويقًا للجماهير.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب يتلقى صفعة جديدة من القضاء الأمريكي

عربي ودولي ترامب يتلقى صفعة جديدة من القضاء الأمريكي

أمانة عمّان الكبرى تصدر نظام موظفيها الجديد لعام 2025

أخبار محلية أمانة عمّان الكبرى تصدر نظام موظفيها الجديد لعام 2025

مفاجأتان في افتتاح كأس العرب 2025 .. سوريا وفلسطين تفجران البطولة

ترند مفاجأتان في افتتاح كأس العرب 2025 .. سوريا وفلسطين تفجران البطولة

جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

أخبار محلية جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

بريطانيا والولايات المتحدة تتفقان على إلغاء الرسوم على الأدوية

عربي ودولي بريطانيا والولايات المتحدة تتفقان على إلغاء الرسوم على الأدوية

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 15 للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم

أخبار محلية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 15 للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم

144 مليون دولار صادرات صناعة الزرقاء الشهر الماضي

اقتصاد محلي 144 مليون دولار صادرات صناعة الزرقاء الشهر الماضي

الجامعة الأردنية تستضيف ملحقين ثقافيين عرباً

أخبار محلية الجامعة الأردنية تستضيف ملحقين ثقافيين عرباً



 
 





الأكثر مشاهدة