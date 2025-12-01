مفاجأتان في افتتاح كأس العرب 2025 .. سوريا وفلسطين تفجران البطولة

08:46 م

الوكيل الإخباري- شهدت بداية بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر مفاجأتين مثيرتين بعد فوز المنتخب السوري على تونس بنتيجة 1-0، وتكرار المفاجأة بانتصار المنتخب الفلسطيني على المنتخب القطري المنظم للبطولة بنفس النتيجة 1-0، في واحدة من أكبر المفاجآت منذ انطلاق البطولة اليوم الأحد. اضافة اعلان





وقال كابتن المنتخب الوطني السابق عثمان الحسنات في تصريحات لـ"الوكيل الإخباري" إن هذه النتائج تعكس أن لا مباراة مضمونة في البطولة هذا العام، مشيرًا إلى أن استمرار الأداء الجيد للمنتخب السوري والفلسطيني قد يصنع صدمة كبرى للجماهير.



وأضاف الحسنات أن المنتخب الفلسطيني يمتلك عناصر مميزة تحترف في دول خارجية، وهو ما يمنحه القدرة على المنافسة بقوة إذا ابتعد عن التحفظ الزائد في المباريات القادمة.



وأكد الحسنات أن هذه الانتصارات المبكرة ترفع من مستوى المنافسة بين جميع المنتخبات المشاركة، وتجعل متابعة البطولة أكثر إثارة وتشويقًا للجماهير.

