144 مليون دولار صادرات صناعة الزرقاء الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إن صادرات صناعة الزرقاء ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 33 بالمئة لتصل إلى حوالي (144.0) مليون دولار مقارنة بحوالي (108.3) مليون دولار لنفس الشهر من عام 2024، لتشهد الصادرات تعافيًا واضحًا مقارنة بشهري تشرين الأول وأيلول الماضيين بنسب ارتفاع بلغت 15 بالمئة و17 بالمئة على التوالي. اضافة اعلان





واستعرض حمودة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، تقرير الصادرات لأحد عشر شهرًا الصادر عن غرفة صناعة الزرقاء، حيث بلغ مجموع الصادرات التراكمي (1340.9) مليون دولار أمريكي مقارنة مع (1409.3) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.



وبين أن الصادرات إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 14 بالمئة لتبلغ ما مجموعه (548.7) مليون دولار أمريكي، مشكلة بذلك ما نسبته 41 بالمئة من المجموع الكلي للصادرات خلال أحد عشر شهرًا، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة ما مجموعه (483.1) مليون دولار أمريكي، واحتل السوق العراقي المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت (230.6) مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 25 بالمئة مقارنة بحوالي (184.4) مليون دولار أمريكي لنفس فترة المقارنة.



كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية التي جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة 27 بالمئة لتبلغ ما مجموعه (142.3) مليون دولار أمريكي مقارنة بحوالي (112.2) مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، كما احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت (46.6) مليون دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 120 بالمئة مقارنة بحوالي (21.2) مليون دولار لنفس فترة المقارنة.



وأفاد بأن صادرات صناعة الزرقاء إلى أسواق دول أمريكا الشمالية شكلت ما نسبته 45 بالمئة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة بلغت (601.8) مليون دولار أمريكي، منخفضة بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع (715.2) مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت الصادرات إلى السوق الأمريكي ما مجموعه (577.6) مليون دولار أمريكي مقارنة بحوالي (679) مليون دولار أمريكي.



وأضاف أن قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية بلغت ما مجموعه (88.10) مليون دولار أمريكي خلال أحد عشر شهرًا من عام 2025، مشكلة بذلك ما نسبته 7 بالمئة من قيمة الصادرات الكلية، مقارنة مع (92.8) مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، منخفضة بنسبة 5 بالمئة، أما فيما يتعلق بالصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي فقد شكلت ما نسبته 3 بالمئة من قيمة الصادرات الكلية وبقيمة إجمالية بلغت (38.50) مليون دولار أمريكي، منخفضة بنسبة بلغت 39 بالمئة مقارنة مع (63.0) مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2024.



كما بلغت قيمة الصادرات إلى الدول الإفريقية غير العربية ما مجموعه (2.50) مليون دولار أمريكي خلال أحد عشر شهرًا من عام 2025، مشكلة بذلك ما نسبته 0.2 بالمئة من قيمة الصادرات الكلية مقارنة مع (2.3) مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، مرتفعة بنسبة 9 بالمئة خلال فترة المقارنة.



وفيما يتعلق بصادرات القطاعات الصناعية، فقد أشار حمودة إلى أن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحاكات احتلت المرتبة الأولى بقيمة بلغت (638.97) مليون دولار أمريكي خلال أحد عشر شهرًا من عام 2025، بالرغم من انخفاضها بنسبة 18.8 بالمئة مقارنة مع قيمة صادرات هذا القطاع خلال الفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغت (787.38) مليون دولار.



كما حلت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بالمرتبة الثانية بقيمة بلغت (246.99) مليون دولار، مرتفعة بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت قيمة صادرات القطاع فيها ما مجموعه (241.21) مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته (123.89) مليون دولار أمريكي، محققة بذلك المرتبة الثالثة، مرتفعة بنسبة بلغت 36.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024 التي حقق فيها القطاع ما مجموعه (90.69) مليون دولار أمريكي.



واحتلت صادرات قطاع الصناعات الإنشائية المرتبة الرابعة بقيمة بلغت (110.97) مليون دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 21.5 بالمئة مقارنة مع قيمة صادرات القطاع خلال الفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت (91.36) مليون دولار أمريكي، وارتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 18.4 بالمئة لتصل إلى (75.12) مليون دولار أمريكي مقارنة بحوالي (63.47) مليون دولار أمريكي لنفس فترة المقارنة.



وبلغت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما مجموعه (53.27) مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية ما مجموعه (52.72) مليون دولار، وبلغت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية ما مجموعه (36.49) مليون دولار أمريكي، وبلغت صادرات قطاع الصناعات الخشبية والأثاث ما مجموعه (2.39) مليون دولار أمريكي.

