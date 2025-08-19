وفد من الملحقين العسكريين يزور مركز الملك عبدالله الثاني للتدريب

10:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742962 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة، اليوم الثلاثاء، مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) بالتنسيق مع مديرية ديوان القيادة العامة، حيث كان في استقبالهم مدير المركز وعدد من الضباط. اضافة اعلان





واستمع الوفد خلال الزيارة إلى إيجاز حول طبيعة عمل المركز والإمكانات التدريبية المتقدمة التي يوفرها في مجالات مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والتدريب العسكري المشترك.



وقال مدير عام المركز في كلمة له، إن مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة يمثل صرحاً عسكرياً متميزاً ونموذجاً فريداً للتفوق والابتكار في التدريب العسكري المتخصص، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة، وأن التدريب الواقعي المبني على التجارب الميدانية هو السبيل الأمثل لصقل المهارات وتعزيز الانضباط ورفع الروح المعنوية للمقاتلين.



وجال الوفد في مرافق المركز واطلعوا على أقسامه وميادين التدريب المتخصصة، مشيدين بالمستوى المتطور الذي وصل إليه المركز ودوره البارز في إعداد وتأهيل القوات الخاصة على المستويين الإقليمي والدولي.



وفي ختام الزيارة، قدّم مدير ديوان القيادة العامة هدايا تذكارية لبعض من الملحقين، تأكيداً على أهمية التعاون والتواصل بين الملحقين العسكريين والقوات المسلحة الأردنية.

