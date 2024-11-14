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وفد من كردستان العراق يزور العقبة الاقتصادية الخاصة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الخميس، 14-11-2024 11:32 ص
الوكيل الإخباري-  زار وفد من مجلس الاستثمار الكردستاني، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واطلع على تجربة السلطة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف الاستفادة من الممارسات المطبقة فيها لتعزيز البيئة الاستثمارية والتنمية المستدامة.اضافة اعلان


وعرض مفوض الريادة والتنمية المجتمعية في السلطة رمزي الكباريتي، للوفد الحوافز والمزايا التي تقدمها السلطة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المنطقة تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربطها بالأسواق العالمية عبر اتفاقيات التجارة الحرة، كما أوضح الهيكل التنظيمي للسلطة الذي يهدف إلى ضمان التنسيق الفعّال بين الإدارات المختلفة وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين.

واطلع الكباريتي الوفد الضيف، على المخطط الشمولي للعقبة 2024-2040، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للفترة 2024-2028، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة العقبة كوجهة استثمارية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يساهم في جذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد المحلي وتدفع عجلة النمو المستدام.

واطلع الوفد على الخدمات التي تقدمها "النافذة الواحدة"، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات المستثمرين وتوفير خدمات متكاملة في نقطة واحدة وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة تجربة المستثمر.

كما اطلع الوفد في جولة ميدانية على منظومة الموانئ والنقل واللوجستيات، التي تعد مركزًا حيويًا لحركة التجارة والاستثمار في المنطقة، إضافة إلى زيارة مناطق صناعية واقتصادية في العقبة للاطلاع على الإمكانيات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة.

وعبّر الوفد الكردستاني عن إعجابه بتجربة العقبة، مبديا تطلعه للاستفادة منها في تطوير مناطق اقتصادية خاصة في إقليم كردستان، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين.

بترا
 
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