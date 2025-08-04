سامسونج تُثبت ريادتها في عصر الذكاء الاصطناعي مع تفوّق لافت في أدوات تحرير الصور والفيديو

الوكيل الإخباري- في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، تبرهن شركة سامسونج إلكترونيكس من جديد على مكانتها الريادية في طليعة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة، معززة إياها، خاصة في ما يتعلق بأدوات إنتاج وتحرير المحتوى المرئي والمسموع من صور ومقاطع فيديو، والتي غيرت مفهوم الإبداع لدى المستخدمين؛ فبينما تسلط هذه الشركات الضوء على تقنيات وميزات جديدة يقدمونها، تجد سامسونج قد سبقتهم في إرساء معايير هذه التقنيات والميزات منذ سنوات.

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واليوم، تواصل سامسونج إلكترونيكس دفع حدود الممكن عبر منظومة Galaxy AI، التي تعتبر بمثابة نظام متكامل يتألف من مجموعة استثنائية من ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الأجهزة المحمولة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تجعل التفاعل مع هذه الأجهزة أكثر سهولة وكفاءة وتخصيصاً، مع تمكين المستخدمين من الإبداع والتواصل وإنجاز المهام على نحو أفضل.



النقلة النوعية الكبيرة انطلقت منذ إطلاق سلسلة Galaxy S24، حيث أعادت سامسونج تعريف تجربة الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة بطرحها لميزات التحرير التوليدي المدمجة والمتطورة، فعلى عكس أدوات الإزالة التي تقدمها الشركات حالياً، والتي تقدم وظائف أساسية لحذف العناصر غير المرغوبة وملء الفراغ بشكل سطحي باستخدام أنماط قريبة، وغالباً ما تشوه التفاصيل أو تتجاهل سياق الصورة، ، تبرز ميزة AI Eraser من سامسونج، والتي قُدمت لأول مرة في سلسلة Galaxy S21 قبل أربع سنوات لتوفر تجربة تحرير شاملة تعيد بناء المشهد بصرياً وبدقة عالية.



بفضل تقنيات المعالجة التوليدية ونماذج الرؤية الكبيرة LVM، تسمح ميزة AI Eraser التي تعد حلاً مثالياً ومتكاملاً يعيد تعريف مفهوم تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، مع فرق جوهي يكمن في العميق الوظيفي وسياق المعالجة، للمستخدم بتحريك العناصر داخل الصورة وتدويرها العناصر وتعديل زواياها، مع توليد خلفية واقعة تنسجم مع الإضاءة والعمق الأصليين، مما يجعل التعديل يبدو طبيعياً لدرجة يصعب تمييزه عن الصورة الأصلية.



وقد أثبتت المقارنات المباشرة هذا التفوق؛ إذ أظهرت مراجعات من مؤسسات إعلامية رائدة مثل KBS و Korea Economic Daily، الفرق الواضح والقدرة العالية لميزة AI Eraser على الحفاظ على جودة الخلفيات وتقديم نتائج أكثر اتساقاً وسلاسة مقارنة بالأدوات التقليدية.



وفي مجال تحرير الفيديو، كانت سامسونج قد واصلت ريادتها وغيرت قواعد اللعبة في هذا المجال قبل غيرها، وذلك مع الكشف عن ميزة الحركة البطيئة الفورية (Instant Slow-Mo) في سلسلة Galaxy S24؛ حيث أتاحت للمستخدمين تحويل أي مقطع فيديو عادي إلى مقطع سينمائي بالحركة البطيئة بمجرد الضغط المطول عليه أثناء التشغيل داخل تطبيق المعرض مع توليد إطارات ذكية بين الإطارات الأصلية عبر الذكاء الاصطناعي، وذلك خلافاً للأدوات التقليدية التي تتطلب التصوير المسبق بمعدل إطارات عالٍ. وعلى ذلك، فإن النتيجة تتمثل في الحصول على حركة بطيئة سلسة وطبيعية دون تقطيع، وبدقة تصل إلى4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية مع إمكانية التبطئة حتى 16 ضعفاً، مما يوفر مرونة عالية في سرد المشاهد البصرية بأداء احترافي دون أي خطوات معقدة.



وقد توسع دعم هذه الميزة لاحقاً ليشمل هواتف مثل Galaxy S25 وS25 Edge، مما يعزز مكانتها كأداة تصوير إبداعية مدمجة في تجربة المستخدم اليومية.