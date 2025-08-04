لجنة امانة عمان تقر اتفاقية بريدية ومساهمة بمشروع هندسة الاجراءات ومشاركة أوروبية

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الوكيل الإخباري- أقرّت لجنة أمانة عمّان الكبرى، خلال جلستها التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، عددًا من البنود على جدول الأعمال، شملت توقيع اتفاقية مع شركة البريد الأردني، والموافقة على المساهمة في مشروع إعادة هندسة الإجراءات والخدمات الخاصة بالأمانة، والمشاركة في مشروع أوروبي مموّل بالكامل لدعم التغذية المستدامة. اضافة اعلان





وصادقت اللجنة على مسودة اتفاقية التعاون مع شركة البريد الأردني لتقديم خدمات بريدية متنوعة مقابل بدلات محددة، تشمل البريد السريع الداخلي والخارجي، والبريد المسجّل، ومخرجات الحكومة الإلكترونية.



كما وافقت اللجنة على مساهمة أمانة عمّان بمبلغ 100 ألف دينار من كلفة مشروع إعادة هندسة الإجراءات والخدمات الخاصة بأمانة عمّان، البالغة 500 ألف دينار، حيث من المقرّر تنفيذ المشروع خلال عامي 2025 و2026 بهدف تطوير العمليات وتحسين مستوى الخدمات.



وفي بند آخر، وافقت اللجنة على مشاركة أمانة عمّان في مشروع "PRIMA - Horizon Europe" تحت عنوان "SHARE: المدرسة والمنزل كمناصرين للتغذية الإقليمية المستدامة"، وقبول منحة مالية بقيمة 85 ألف يورو، مموّلة بالكامل بنسبة 100%.



ويهدف المشروع إلى دعم التحوّل نحو نظم غذائية صحّية ومستدامة ترتكز على الهوية الثقافية، من خلال التركيز على المدارس والأسر والتربية الغذائية، وهو ما ينسجم مع التزامات أمانة عمّان ضمن ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية.



وأكّد الشواربة خلال الجلسة على أهمية هذه المشاريع في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يخدم مدينة عمّان ومواطنيها.



وأدّى أمين عام وزارة البيئة، الدكتور عمر عربيات، وممثل وزارة الإدارة المحلية، الدكتور بكر الرحامنة، وسيزار صوبر، اليمين القانوني كأعضاء جدد في لجنة أمانة عمّان.