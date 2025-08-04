شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن حجم إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز 2025

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، عن أبرز إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز من العام الجاري 2025، والتي تعزز دور الشركة كركيزة محورية لدعم سلاسل التوريد الوطنية والإقليمية.

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وخلال شهر تموز 2025، حققت شركة ميناء حاويات العقبة مؤشرات تشغيلية إيجابية؛ حيث سجلت حجم مناولة إجمالي بلغ 88,781 حاوية نمطية، فيما بلغ إجمالي الواردات 44,601 حاوية نمطية، مقابل 11,799 كإجمالي الصادرات. هذا وقد تم التعامل خلال الشهر مع 52 باخرة، و52,428 حركة شاحنات، في حين وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى 7,205 حاوية نمطية.



وتبرهن هذه النتائج والأرقام المسجلة على الدور الهام المستمر لميناء الحاويات كمركز لوجستي استراتيجي يخدم الأردن ومنطقة المشرق العربي، وعلى مساهمة ميناء الحاويات عبر عملياته التشغيلية في تسهيل حركة البضائع ونقلها بسلاسة، وربط طرق التجارة العالمية بالأسواق الإقليمية بكفاءة.

وبالمقارنة بشهر حزيران 2025، فقد تمكنت الشركة من رفع إجمالي حجم المناولة بنسبة 10.74%، في حين تم تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 22.88%، وهو ما يعكس تأثير تدفقات التجارة الموسمية وتطورات مشهد الشحن العالمي.