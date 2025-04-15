الثلاثاء 2025-04-15 03:07 ص
 

وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام

بطيخ
بطيخ
 
الثلاثاء، 15-04-2025 02:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى، عن وقف استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام الثلاثاء.اضافة اعلان


ودعت دائرة السوق المركزي الراغبين بالحصول على التصاريح التقدم بطلب الخدمة إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني، وفقاً للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح هذه التصاريح.
 
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