وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام

ودعت دائرة السوق المركزي الراغبين بالحصول على التصاريح التقدم بطلب الخدمة إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني، وفقاً للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح هذه التصاريح.
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