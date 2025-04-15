وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام

02:02 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/727444 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى، عن وقف استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام الثلاثاء. اضافة اعلان





ودعت دائرة السوق المركزي الراغبين بالحصول على التصاريح التقدم بطلب الخدمة إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني، وفقاً للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح هذه التصاريح.