بحث آليات تعزيز التعاون لتطوير السياحة العلاجية في الأردن

الوكيل الإخباري- بحثت جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة السياحة اليوم الأربعاء، آليات تعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية، ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع.

جاء ذلك خلال استقبال وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، لرئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، بحضور أمين سر الجمعية الدكتور محمد الذنيبات، والمدير التنفيذي نصر المجالي.



وثمن حجازين، جهود الجمعية في تطوير قطاع السياحة العلاجية، مؤكدا أهمية التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.



وأشار إلى أن الوزارة تدرس التنسيق مع وزارة الصحة لتوحيد الجهود، والعمل على إعادة تفعيل منصة "سلامتك"، بما يسهم في تنشيط السياحة العلاجية وزيادة تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي كمقصد للسياحة العلاجية والاستشفائية، مؤكدا دعمه الكامل لجهود جمعية المستشفيات الخاصة في خدمة هذا القطاع الحيوي.



من جهته، أكد الحموري، استعداد الجمعية للتعاون الكامل مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، في سبيل تعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهله ليكون المقصد الأول للأشقاء العرب والأصدقاء من دول عديدة.



ولفت إلى أن القطاع بحاجة إلى دراسة شاملة لواقعه ومعالجة التحديات، سواء داخل الجسم الطبي أو خارجه، وتنفيذ برنامج تسويقي بالتعاون مع جميع الشركاء أصحاب العلاقة، مع التركيز على الأسواق التقليدية ووضع خطة عملية لفتح أسواق جديدة، مشددا على أهمية الاستفادة من إعلان منظمة السياحة العالمية (UNWTO) عام 2023، الذي اعتمد الأردن كمقصد للسياحة العلاجية.