استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير

وبحسب بيان لمستشفيات البشير اليوم الأربعاء، تعمل العيادة بإشراف اختصاصية أمراض القلب والشرايين، وبمساندة صيدلانية سريرية لمتابعة أدوية المرضى، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية الدورية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأدوية سواء من خلال إضافة أدوية جديدة أو إيقاف أخرى بما يتناسب مع الحالة الصحية للمريض، كما تتم متابعة جهد عضلة القلب بشكل دوري لتعزيز كفاءة العلاج وتحسين النتائج الصحية.
ويتوقع أن يسهم استحداث هذه العيادة في تقليل تكرار دخول المرضى إلى أقسام المستشفى، وتحسين جودة حياتهم عبر متابعة دقيقة ومستمرة.
وتفقد مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات العيادة للاطلاع على واقع الحال وضمان استمرارية وديمومة عملها، مؤكدا التزام الإدارة بتطوير واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
