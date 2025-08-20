الأربعاء 2025-08-20 06:57 م
 

استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير

ا
جانب من الزيارة التفقدية
 
الأربعاء، 20-08-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري- استحدثت إدارة مستشفيات البشير، عيادة خاصة لمتابعة مرضى قصور القلب في مبنى العيادات الجراحية والقلب التخصصية، حيث ستقدم خدماتها لحوالي 520 مريضا، وذلك بواقع يومين أسبوعيا.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لمستشفيات البشير اليوم الأربعاء، تعمل العيادة بإشراف اختصاصية أمراض القلب والشرايين، وبمساندة صيدلانية سريرية لمتابعة أدوية المرضى، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية الدورية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأدوية سواء من خلال إضافة أدوية جديدة أو إيقاف أخرى بما يتناسب مع الحالة الصحية للمريض، كما تتم متابعة جهد عضلة القلب بشكل دوري لتعزيز كفاءة العلاج وتحسين النتائج الصحية.


ويتوقع أن يسهم استحداث هذه العيادة في تقليل تكرار دخول المرضى إلى أقسام المستشفى، وتحسين جودة حياتهم عبر متابعة دقيقة ومستمرة.


وتفقد مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات العيادة للاطلاع على واقع الحال وضمان استمرارية وديمومة عملها، مؤكدا التزام الإدارة بتطوير واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية صدور العدد الثاني من المجلد الثاني "صيف 2025" من مجلة "رغدان"

h

أخبار محلية مؤرخون يسردون المراحل المفصلية لخدمة العلم

ل

أخبار محلية تخريج منتسبي النادي الصيفي التطوعي في العقبة

أفضل VPN مجاني للأندرويد: حماية وسهولة استخدام مع VPNLY

تكنولوجيا أفضل VPN مجاني للأندرويد: حماية وسهولة استخدام مع VPNLY

ا

أخبار محلية الوطني للسكري يوقع اتفاقية لتنفيذ بناء فرعين في إربد والكرك

ا

أخبار محلية مستشفى الجامعة: تركيب سماعات طبية لـ20 طفلا في البترا

وزير الطاقة يفتتح أول محطة لتعبئة الغاز الطبيعي للمركبات في الأردن

أخبار الشركات وزير الطاقة يفتتح أول محطة لتعبئة الغاز الطبيعي للمركبات في الأردن

لافروف: روسيا تعوّل على مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة الروسية العربية بموسكو

أخبار محلية لافروف: روسيا تعوّل على مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة الروسية العربية بموسكو



 
 





الأكثر مشاهدة