استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير

الوكيل الإخباري- استحدثت إدارة مستشفيات البشير، عيادة خاصة لمتابعة مرضى قصور القلب في مبنى العيادات الجراحية والقلب التخصصية، حيث ستقدم خدماتها لحوالي 520 مريضا، وذلك بواقع يومين أسبوعيا.

اضافة اعلان



وبحسب بيان لمستشفيات البشير اليوم الأربعاء، تعمل العيادة بإشراف اختصاصية أمراض القلب والشرايين، وبمساندة صيدلانية سريرية لمتابعة أدوية المرضى، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية الدورية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأدوية سواء من خلال إضافة أدوية جديدة أو إيقاف أخرى بما يتناسب مع الحالة الصحية للمريض، كما تتم متابعة جهد عضلة القلب بشكل دوري لتعزيز كفاءة العلاج وتحسين النتائج الصحية.



ويتوقع أن يسهم استحداث هذه العيادة في تقليل تكرار دخول المرضى إلى أقسام المستشفى، وتحسين جودة حياتهم عبر متابعة دقيقة ومستمرة.