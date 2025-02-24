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يوم وظيفي في معان بعد غد الأربعاء

وزارة العمل
وزارة العمل
الإثنين، 24-02-2025 07:18 م

الوكيل الإخباري-    تنظم مديرية التشغيل المركزية في وزارة العمل، من خلال مديرية عمل معان وبالتنسيق مع الشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية، بعد غد الأربعاء يومًا وظيفيًا لتوفير 20 فرصة عمل و42 شاغرًا وظيفيًا.

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وقالت الوزارة اليوم الاثنين، إن هذا اليوم الوظيفي يأتي استجابةً لزيارة وزير العمل الدكتور خالد البكار لشركة الفوسفات الأردنية وإدارة الشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية، وبهدف تشغيل الأردنيين


ويعقد اليوم الوظيفي في غرفة تجارة معان بعد غد الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، حيث سيتم استقبال الباحثين عن العمل وتقديم على الوظائف المتاحة.

 
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