يوم وظيفي في معان بعد غد الأربعاء

وقالت الوزارة اليوم الاثنين، إن هذا اليوم الوظيفي يأتي استجابةً لزيارة وزير العمل الدكتور خالد البكار لشركة الفوسفات الأردنية وإدارة الشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية، وبهدف تشغيل الأردنيين
ويعقد اليوم الوظيفي في غرفة تجارة معان بعد غد الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، حيث سيتم استقبال الباحثين عن العمل وتقديم على الوظائف المتاحة.
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