113.5 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد الشهر الماضي

وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1469، مقارنة بـ1212 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 103 ملايين دولار، تلاه المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.6 مليون دولار، ثن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.6 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المتقاعد الدكتور عادل الوهادنة يكتب ..السياسة الخارجية الأردنية نهج بعيد المدى
-
الجامعة الهاشمية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
-
وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات يزورون تركيا غدا
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة الرائد أمجد بني خالد
-
بلدية إربد تزيل 8 لوحات إعلانية مخالفة
-
"الصناعة والتجارة" تحرر 4008 مخالفات العام الماضي
-
توحيد التقويم الجامعي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً