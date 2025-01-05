 
الأحد 2025-01-05 07:11 م
 

113.5 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد الشهر الماضي

غرفة صناعة إربد
غرفة صناعة إربد
الأحد، 05-01-2025 05:43 م

الوكيل الإخباري-    بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال الشهر الماضي، 113.5 مليون دولار، مقارنة بـ125.6 مليون للشهر نفسه من عام 2023، بانخفاض 9.7 بالمئة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1469، مقارنة بـ1212 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 103 ملايين دولار، تلاه المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.6 مليون دولار، ثن الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.6 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400%

العاصمة عمان

أخبار محلية اللواء المتقاعد الدكتور عادل الوهادنة يكتب ..السياسة الخارجية الأردنية نهج بعيد المدى

مجلس النواب

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

وزارة الخارجية

أخبار محلية وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات يزورون تركيا غدا

الطبيب الأردني عبدالله البلوي

شؤون برلمانية "خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي

بتسلئيل سموتريتش

فلسطين سموتريتش يحدد موعدا لعودة سكان مستوطنات الشمال

العيسوي يعزي بوفاة الرائد أمجد بني خالد

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي بوفاة الرائد أمجد بني خالد



 




الأكثر مشاهدة