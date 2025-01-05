113.5 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال الشهر الماضي، 113.5 مليون دولار، مقارنة بـ125.6 مليون للشهر نفسه من عام 2023، بانخفاض 9.7 بالمئة.

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وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1469، مقارنة بـ1212 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.