 
السبت 2025-01-11 05:46 م
 

%29 نسبة ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي

محطات شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
السبت، 11-01-2025 05:39 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي بنسبة 29% عن العام الذي سبقه، ليصل إلى 52849 مركبة، مقارنة مع 41048 مركبة في عام 2023، بحسب بيانات المناطق الحرة العامة.

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وأظهرت البيانات نمو عدد المركبات الهجينة (الهايبرد) التي دخلت الأردن خلال فترة المقارنة، بنسبة 8% ليصل إلى 24760 مركبة.


فيما تراجع عدد مركبات البنزين خلال عام 2024 بنسبة 3% في المئة عن عام 2023 ليصل إلى 34161 مركبة.

 
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