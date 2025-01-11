%29 نسبة ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي بنسبة 29% عن العام الذي سبقه، ليصل إلى 52849 مركبة، مقارنة مع 41048 مركبة في عام 2023، بحسب بيانات المناطق الحرة العامة.

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وأظهرت البيانات نمو عدد المركبات الهجينة (الهايبرد) التي دخلت الأردن خلال فترة المقارنة، بنسبة 8% ليصل إلى 24760 مركبة.