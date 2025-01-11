%29 نسبة ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي دخلت الأردن العام الماضي

وأظهرت البيانات نمو عدد المركبات الهجينة (الهايبرد) التي دخلت الأردن خلال فترة المقارنة، بنسبة 8% ليصل إلى 24760 مركبة.
فيما تراجع عدد مركبات البنزين خلال عام 2024 بنسبة 3% في المئة عن عام 2023 ليصل إلى 34161 مركبة.
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