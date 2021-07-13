أمانة عمان : تشغيل الباص السريع بشكل تجريبي قريبا

الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي للنقل العام والبنية التحتية في أمانة عمان رياض الخرابشة، الثلاثاء، إنه سيتم تشغيل المسار الأول من مشروع الباص السريع بشكل تجريبي خلال فترة قريبة.

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وأضاف الخرابشة في تصريحات إذاعية، أن البنية التحتية للمسار الأول الذي يبدأ من صويلح مرورا بوادي صقرة وصولا إلى منطقة رأس العين جاهزة بنسبة 100 بالمئة.

وأوضح أن البنية التحتية للمسار الثاني من المشروع والتي تبدأ من دوار المدينة شارع الشهيد جاهزة بنسبة 90 بالمئة، وسيتم الانتهاء منه خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن المسار الثالث الذي يربط الزرقاء بعمان جاهز بنسبة 20 بالمئة. وخلال شهر ستنتهي تحويلة المدينة الرياضية، فيما تم انتهاء العمل في أنفاق تقاطع طارق، في حين يحتاج إنجاز المحطة في تقاطع طارق بين 4 إلى 5 أشهر" وفقا للخرابشة.



ولفت إلى أن تشغيل الباص السريع سيتم على 3 مراحل، تبدأ بالمسار الأول.

