أمين عمان يشارك بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة في لبنان

الوكيل الإخباري -

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شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة "حلول وعمل" المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.وبحث الشواربة مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل البلدي، وقدم عرضا عن تجربة مدينة عمان في قطاعات البنية التحتية للمدينة والتنظيمية والنقل والمرور والبيئة والتنمية المجتمعية، واستراتيجية الأمانة للأعوام 2022 - 2026.والتقى أمين عمان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، بحضور سفير المملكة لدى بيروت وليد الحديد، وجرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين الأردن ولبنان، وأهمية تعزيز التعاون والدعم الفني وتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي وإدارة الأزمات.وأكد خلال لقائه الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا) الدكتورة رولا الدشتي، التعاون الوثيق القائم مع هيئات ووكالات الأمم المتحدة في المشاريع التنموية لمواجهة تحديات التغير المناخي والهجرة واللجوء والتنمية المستدامة ومنها مشروع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat" والاسكوا والـ"UNDP" والـ"UNESCO" وغيرها.وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الاسكوا في ملف التنمية الحضرية من خلال تبادل الخبرات والبيانات، وأهمية دعم المرصد الحضري في أمانة عمان، والتعاون في مجالات المدن الشاملة والمشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار التخطيطي.