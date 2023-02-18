الشواربة يتفقد أعمال مشروع الخلية السادسة بالغباوي

الوكيل الاخباري - تفقد أمين عمان يوسف الشواربة ، اليوم السبت ، عددا من المشاريع في مكب الغباوي منها الاعمال الجارية في الخلية السادسة ونسبة الإنجاز بها، وورشة صيانة الآليات الخاص بصيانة الآليات و المركبات التابعة لأسطول أمانة عمان في مكب الغباوي ، ومشروع غاز الميثان.



ولفت الشواربة الى اهمية مشروع الخلية السادسة بالنسبة لمدينة عمان ، وضرورة استكمال باقي مراحل المشروع الذي يتكون من تسع خلايا ، بتمويل قرض ومنحة من البنك الاوروبي .



واشار الشواربة خلال الجولة التي رافقه بها نائبه محمد رسمي القيسي ومدير المدينة المهندس احمد الملكاوي وعضو مجلس الامانة يوسف الجرابعة ، الى ان الخلية الواحدة تستمر باستقبال النفايات حتى الانتهاء من السعة التصميمية لها وتقدر بنحو 5 ملايين طن، وهو ما يعادل 3 أعوام تقريبا.

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