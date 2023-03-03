الأمانة تنظم نشاطًا رياضيًا لركوب الدراجات الهوائية بمناسبة يوم المدينة

الوكيل الاخباري - أعطى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، اليوم الجمعة، شارة الانطلاق للمشاركين في النشاط الرياضي من هواة ركوب الدراجات الهوائية التي انطلقت من بداية شارع ( الستين ) دير غبار بمناسبة يوم مدينة عمّان.



وشارك في الفعالية، التي تقام ضمن احتفالات الأمانة بمناسبة يوم المدينة عدد كبير من مختلف الفئات العمرية ، وحددت الأمانة مسارات آمنة على طول امتداد مسار مرور الدراجات، حيث قطع المشاركون مسافة 7 كم .

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