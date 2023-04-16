أيلة العقبة تستقبل قوارب شراعية من 7 دول أجنبية

الوكيل الاخباري - استقبل مرسى اليخوت في واحة "أيلة" في مدينة العقبة، اخيرا، قوارب شراعية من 7 دول أجنبية وعلى متنها ناشطين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصين في مجال النشاط السياحي والترويجي على مستوى العالم.



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ووصلت القوارب الشراعية قادمة من إسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وألمانيا ، وأستراليا، وفرنسا، وذلك بعد أن رست في كل من السعودية، ومصر، وجزر المالديف، وتايلاند، وماليزيا، وأندونيسيا.



وسيقوم المؤثرون المشاركون في هذه الجولة بالاطلاع على الثقافة الأردنية والمواقع الأثرية والسياحية، ونقلها إلى متابعيهم حول العالم في مقاطع مصوّرة تعكس جمالية الحياة الثرية والمنوعة في العقبة، إضافة إلى عرض تجربة أيلة السياحية وما تقدمه من منتج وخدمات سياحية تعكس الإرث الثقافي والحضاري الأردني.