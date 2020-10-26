إجراءات حكومية لرفع الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة ، إن العمل جار على رفع الطاقات الاستيعابية في حال ازدادت الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل يتجاوز الطاقات الاستيعابية في المستشفيات الأردنية.

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وأوضح الدكتور الهياجنة في تصريحات صحفية، أن عملية رفع الطاقة الاستيعابية تكون من خلال عدة خطوات أولها تعزيز طاقات المستشفيات القائمة حالياً في كل المستشفيات سواء " القطاع الخاص ، أوالأكاديمية ، أو العسكرية أو مستشفيات وزارة الصحة ، مشيراً إلى انه سيتم إجراء بعض التعديلات على هذه المستشفيات لرفع طاقاتها الاستيعابية وهناك نتائج جيدة.



وفيما يتعلق بالمحور الثاني قال الدكتور الهياجنه إن العمل جار على استئجار بعض المستشفيات وهذا المحور سيشكل قفزة نوعية في عدد الأسرة التي ستخصص لمرضى كورونا ، أما المحور الثالث فيتلخص بالعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية والتي بدأت على أرض الواقع من حيث البحث عن أماكن لغايات إقامتها .



وفيما يتعلق بالحالة الوبائية أوضح الدكتور الهياجنة أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مؤخراً إلاّ أن عدد الحالات لم يتضاعف بحمد الله، لافتا إلى أن الوضع يدعونا للحذر ويتوجب على الجميع الالتزام بالاشتراطات الصحية .



