الخميس 29-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح من وزير الأوقاف بشأن عودة فتح ابواب المساجد

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين

وزير التربية يعين احمد المساعفه ناطقاً اعلامياً

غرفة تجارة الاردن : القرارات الحكومية صادمة

الكشف عن خطة تشمل جميع المؤسسات الحكومية

إحالة تجاوزات مالية جديدة لأحد وزراء المياه إلى النيابة العامة

تحذير هام للاردنيين في أول جمعة بلا حظر شامل

إتلاف سبعة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بالعقبة

الخميس، 29-04-2021 03:09 م

إحالة تجاوزات مالية جديدة لأحد وزراء المياه إلى النيابة العامة

ffff



الوكيل الاخباري - قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة ، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات /تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار وذلك عام 2019 وتبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع ، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقًا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة ، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030 .
اضافة اعلان

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات (1287) شخصًا بموجب أوامر شراء محلية دون السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء ودون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص وذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين .

كما تم إحالة ملف شراء حفارتين في عهد ذلك الوزير إلى المدعي العام بمبلغ مليون و 550 ألف دولار دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء والاستلام وعدم مطابقتها للمواصفات .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120201013340897959989

توضيح من وزير الأوقاف بشأن عودة فتح ابواب المساجد

420212611576601019263

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

4202128154211362312715

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة 2)

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يعين احمد المساعفه ناطقاً اعلامياً

420211623753827403792

غرفة تجارة الاردن : القرارات الحكومية صادمة

أخبار متعلقة
4202120182215694278723

توقع دخول مزيد من الجراد للأردن

3202131151028322225665

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

0L5A0415

توجيهات من رئيس هيئة الاركان بتأجيل اقساط جميع منتسبي القوات المسلحة

04a16be1-c325-437d-8448-0eb253ed90b9

قرار من الخصاونة بتقديم تسهيلات للشركات داخل المناطق التنموية