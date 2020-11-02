إدارة السير: إجراءات حجز جديدة للمركبات المخالفة

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة السير العميد فراس الصعوب انه تم فحص 13.239 مركبة خلال اليوم الأول للحملة الشتوية التي أطلقتها مديرية الأمن العام للتفتيش على المركبات للتأكد من صلاحيتها منها 3597 مركبة غير صالحة.

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وأوضح العميد الصعوب في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من الإدارات المرورية تكون مختصة في الفحص الفني للمركبات ،وعلى أساسه يتم إشعار سائق المركبة بان هناك مخالفة في حال وجودها بحاجه إلى تصويب حيث يتم إشعاره ورقيا لمدة 10 أيام لتصويب المخالفة ووضع إشارة الكترونية على المركبة .



وأضاف العميد الصعوب انه لا يتم حجز الرخص للسائق أو المركبة المخالفة وفي حال تبين أن الخلل تم معالجته يتم إزالة إشارة الحجز الالكترونية عن المركبة بعد مراجعة أي قسم تابع لإدارة السير أو الدوريات الخارجية المنتشرة في كافة محافظات المملكة، كما سيتم وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبة الجاهزة يفيد بأنها (جاهزة فنياً)، وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال العشر أيام سيتم تحرير مخالفة وتحويله إلى أي قسم من إدارة السير أو الترخيص أو الدوريات الخارجية المنتشرة في كافة محافظات المملكة للتسهيل على الأخوة المواطنين لإجراء الفحص الفني للمركبة.



ودعا العميد الصعوب المواطنين لتفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء استخدامها، وتجنباً لإعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.



