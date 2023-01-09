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الإثنين، 09-01-2023 09:51 ص

إدارة السير: اعطال مركبات سببت إرباكاً لحركة السير صباح اليوم

شرطة سير (1)


الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة إدارة السير، تم التعامل مع عدة أعطال لمركبات صباح اليوم، أهمها مركبة مُعطلة عند إشارات المحطة، بعد أن تركها سائقها في الشارع العام، ومركبة تقف وسط الطريق على دوار الشعب، كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين أمام مستشفى الاستقلال.

وبيّن الخطبا، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أن أبرز المخالفات التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، تركزت على تجاوز الإشارة حمراء، والمسير بعكس اتجاه السير، والقيادة بصورة متهورة.

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وحول الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، بيّن أنه تم التعامل مع حادث صدم على دوار الطباع في منطقة المهاجرين، نتج عنه 10 إصابات، حيث تم تعليل سبب الحادث لمخالفة قواعد السير، وفي منطقة عين الباشا تم التعامل مع حادث دهس لشاب بسبب عدم اخذ الاحتياطات، والتعامل مع حادث اصطدام مركبة بشجرة نخيل في العقبة، ونتج عنه إصابة متوسطة.

 




 

 


 

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