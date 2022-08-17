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الأربعاء، 17-08-2022 01:30 م

إدارية الائتمان العسكري توزع العوائد نصف السنوية

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الوكيل الإخباري - قررت الهيئة الإدارية لصندوق الائتمان العسكري ممثلة برئيسها اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي توزيع العوائد عن النصف الأول للعام الحالي على المودعين لديه في الحسابات الاستثمارية بنسبة 4.5 % لأعلى شريحة ودائع الاجل، حيث تستند حسابات الصندوق لمبدأ المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة، انه بالإضافة الى الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق للمستفيدين، نسعى إلى تحقيق الغاية التي أُنْشئ من أجلها وهي تشجيع منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية على الادخار والاستثمار للارتقاء بمستوى معيشي أفضل لهم.


وأضاف، "جاءت نسب العوائد الموزعة عن النصف الأول لعام 2022 منافسة ومشجعة وتعكس الملاءة المالية التي يتمتع بها الصندوق كمؤسسة مالية ذات أداء متين".


 




 

 


 

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