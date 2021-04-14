إربد: مخالفة 8 منشآت لعدم وضع لوائح الأسعار



الوكيل الاخباري -

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حررت فرق التفتيش والرقابة في مديرية الصناعة والجارة والتموين في إربد خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان المبارك ثماني مخالفات بحق منشآت تجارية لم تلتزم بإعلان الأسعار في المواد التي تعرضها للمستهلكين.وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء إن أسواق إربد بشكل عام تشهد إقبالا وازدحاما على شراء المواد التموينية، وأن فرق التفتيش والرقابة في المديرية تعمل بالتنسيق مع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية على متابعة مدى الالتزام بالسقوف السعرية لمواد الدجاج الطازج والنتافات والزيوت النباتية والسكر.