إطلاق الحملة الوطنية للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات

الوكيل الاخباري - أطلق نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، الحملة الوطنية للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية.



وأكد كريشان حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعميق مسيرة الإصلاح في بداية المئوية الثانية للمملكة من خلال صناديق الاقتراع، وإشراك المواطنين في صناعة القرار عبر انتخاب ممثليهم في المجالس، لإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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