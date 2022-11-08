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الثلاثاء، 08-11-2022 10:13 ص

إطلاق مرحلة جديدة من مشروع سلاسل القيمة لزيت الزيتون

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الوكيل الإخباري - أطلق وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مشروع تطوير سلاسل القيمة لزيت الزيتون والذي تنفذه المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأشار الحنيفات إلى أهمية المشروع في تطوير زيت الزيتون الأردني الذي يتمتع بجودة عالية، وحصل على العديد من الجوائز الدولية، وكذلك أهمية المشروع في التنمية الريفية وتمكين المرأة.

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وأكد على أهمية تعميم المشروع ليشمل كافة مناطق إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في المملكة، وأن تساهم الجمعيات في نشر المعارف التي اكتسبتها في المشروع .


ومن جهتها أكدت المديرة الإقليمية للمنظمة العربية فداء الروابدة أن المشروع يستهدف 10 جمعيات نسائية، ويشمل مجموعة من المكونات تبدأ في العناية بأشجار الزيتون للوصول إلى جودة عالية، وكذلك تطوير سلسلة التسويق لزيت الزيتون من خلال تمكين الجمعيات النسائية من أساليب التعبئة المختلفة وتكوين بطاقة تعريف لزيت الزيتون في المشروع.

وبينت الروابدة أن المشروع سيساهم في دعم مشاركة الجمعيات في مهرجان الزيتون الذي سيتم افتتاحه قريبا .


 




 

 


 

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