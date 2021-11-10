إعطاء 10 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري - أعطيت نحو 10 آلاف جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الأربعاء.



وتوزعت الجرعات المعطاة البالغ عددها 10272 جرعة، على 6443 جرعة أولى، و3829 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7612454 جرعة، توزعت على 4024651 جرعة أولى، و3587803 جرعة ثانية.



ووصل عدد المسجلين على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة والخاصة بتلقي اللقاحات، إلى 4396302.

اضافة اعلان