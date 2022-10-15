إعمار اربد تستدرج عروضا لبناء معرض دائم للمنتجات الريفية

الوكيل الاخباري - باشرت مؤسسة إعمار إربد، باستدراج عروض لبناء قاعة متعددة الأغراض في حدائق الملك عبد الله الثاني، لتكون معرضا دائما للمنتجات الريفية والزراعية.



وحدد مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، يوم الأربعاء المقبل موعدا للانتهاء من مرحلة استدراج العروض، وتحديد المقاول المنفذ والمكتب الاستشاري المشرف على البناء تمهيدا لوضع حجر الأساس للمبنى قبل نهاية الشهر الحالي.

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