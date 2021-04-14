إغلاق مصنع فوط أطفال بالزرقاء

الوكيل الاخباري -

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أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية اليومية على المصانع اليوم الأربعاء، مصنعاً مخصصاً لصناعة فوط الأطفال.وقال مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة في تصريح صحافي، إن الإغلاق كان بسبب تصدع البناء وظهور حديد السقف، ما يشكل خطورة كبيرة على سلامة العاملين، مشيرا إلى تحويل مالك المصنع إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.واضاف أن المصنع لن يفتح مجدداً، إلا بعد إجراء جميع أعمال الصيانة والتأهيل وإجراءات السلامة المهنية والتأكد من ذلك ميدانيا؛ حفاظا على الصحة والسلامة العامة.