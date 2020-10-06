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الثلاثاء، 06-10-2020 05:02 م

إغلاق 6 مدارس جديدة بعد تسجيل إصابات بكورونا فيها

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الوكيل الاخباري - أغلقت لجنة الأوبئة في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، 6 مدارس بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها.
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وقال مدير الشؤون والرعاية الصحية في عجلون الدكتور تيسير عناب، إنه تم إغلاق المدارس لمدة اسبوعين، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكادر الإداري والتدريسي والعاملين، وسيتم تحويل التعليم في تلك المدارس عن بُعد خلال فترة الإغلاق.

وأضاف أن المدارس التي تم إغلاقها هي: عين جنا الثانوية للبنات، والخنساء الثانوية للبنات في عنجرة، والوهادنة الثانوية للبنين، والمدرسة المعمدانية الأساسية المختلطة، والزراعة الأساسية المختلطة، وصخره الأساسية المختلطة .

 




 

 


 

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