الجمعة 26-05-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : لن نرفع فاتورة المياه

الأمير غيداء طلال تهنئ نجلها حسين

الجيش الصومالي يقتل 30 إرهابيا في عملية عسكرية بجنوب البلاد

الارصاد : أمطار رعدية قادمة إلى الأردن

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً من الأردن

حنيفات: وعود سعودية برفع الحظر عن استيراد الأغنام من الأردن

حسين الجسمي يعلن عن مفاجأة بمناسبة زفاف الأمير الحسين

شاهدوا أناقة ورقّة إطلالة الأميرتَين ايمان وسلمى - صور

روسيا: إحباط هجوم بالمتفجرات على مقر حكومي

موسكو تحتج على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي

الجمعة، 26-05-2023 06:59 م

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً من الأردن

5


الوكيل الاخباري - تسلم المكتب المركزي الوطني"إنتربول فلسطين" من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مطلوباً فاراً من وجه العدالة.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد إرتكابهم جرائم، حيث تم إستصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهمة الإحتيال والتزوير، وذلك وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام حيث تم تسليم المطلوب اليوم الجمعة 26/5/2023 عبر القنوات المختصة.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

ووجه العقيد ارزيقات تحذيراً لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202316212852686450908

الحكومة : لن نرفع فاتورة المياه

1

الأمير غيداء طلال تهنئ نجلها حسين

السعودية 4

حنيفات: وعود سعودية برفع الحظر عن استيراد الأغنام من الأردن

1

شاهدوا أناقة ورقّة إطلالة الأميرتَين ايمان وسلمى - صور

5202325222532465459780

بمناسبة زفاف ولي العهد .. محافظ البلقاء يتكفل بزفاف 5 عرسان

وزارة الخارجية

تعرض منزل السفير الأردني بالخرطوم للاعتداء والتخريب

أخبار متعلقة
4 (5)

فيديو.. الإمساك بأطول أفعى فلسطين في الأردن طولها متر و٦٠ سم

4

"مكافحة الأوبئة" والأبحاث الطبية البحرية الأميركية تبحثان التعاون المشترك

e

اختتام البرنامج التدريبي الخاص بالملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب

0L5A8806

الأردن يؤكد استعداده لدعم فلسطين بمجالات الطاقة والكهرباء

520231120233990877353

افتتاح معرض التراث الوطني للجاليات العربية باليرموك

33

الأمير الحسن يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية