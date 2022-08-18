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الخميس، 18-08-2022 01:11 م

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

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الوكيل الاخباري – تيماء عبيدات 

حقق مواطن اردني حلمه بالحصول على شهادة الثانوية العامة بعد انقطاع 23 عاما عن الدراسة مع نجله في نفس اليوم.

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وقال المواطن ناصر السلامات لـ "الوكيل الإخباري" أنه سعيد جدا بحصوله على شهادة الثانوية العامة بمعدل 67.7 بالفرع الزراعي بعد معاناة من انقطاعه عن التعليم في سن مبكر متمنيا اكمال دراسة تخصص الهندسة الزراعية في الجامعة.


وأضاف السلامات انه درس  التوجيهي مع ابنه عبدالله الذي حصل على معدل 82 بالفرع العلمي مبينا أنها كانت فترة جميلة جدا حيث انهم كانا يتنافسان في الحصول على معدل أعلى.


وعبر عبدالله عن فخره واعتزازه بالدراسة مع والده مبينا أن   التعليم متاح ولا يعرف عمرا.

 




 

 


 

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