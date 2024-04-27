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السبت، 27-04-2024 11:45 م

تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات لغاية تاريخ 30 أيار

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الوكيل الاخباري -  قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية المدققة للشركات عن السنة المالية 2023 لغاية تاريخ 30 أيار/مايو المقبل؛ لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة لتقديمها.

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وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية الأولية بقي كما هو قانونيا في نهاية 30 نيسان/أبريل الحالي.


ودعت الدائرة المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية الشهر الحالي.

 

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