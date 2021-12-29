اتحاد العمال: إجراءات مشددة بحق العاملين غير متلقي اللقاح

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عن إجراءات مشددة بحسب أمر الدفاع 35، بحق العاملين في القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا.

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واكد الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، أن الإجراءات تتضمن عدم السماح للعامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي لقاح كورونا، وحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة دون راتب وعلاوات، ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.



ودعا جميع العاملين إلى الإقبال على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ حفاظا على ديمومة عجلة الإنتاج وتجاوز التداعيات الاقتصادية التي تركتها الجائحة وتجنبا للإجراءات المشددة التي نص عليها أمر الدفاع 35.



وقال إن المتغيرات التي نشهدها في الوضع الوبائي وظهور متحورات جديدة من الفيروس يتطلب الحرص من جميع العمال، والإقبال على تلقي اللقاح، انطلاقا من المسؤولية الوطنية وانسجاما مع الجهود الحكومية للحد من تفشي الوباء والتقليل من انتشاره.



وأضاف أن عدم التزام العمال بتلقي اللقاح سيؤثر سلبيا على استمرارية العمل وتعرض سلاماتهم للخطر وتؤثر على أمنهم الوظيفي والاجتماعي، مبينا أن الإجراءات التي نص عليها أمر الدفاع 35 جاءت لحماية صحة وسلامة المواطنين، وضمانا لاستمرار مظاهر الحياة الاقتصادية وعدم تعطلها.



وطالب الاتحاد في بيانه، جميع العمال الاهتمام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل، والالتزام بإجراءات السلامة العامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية عملا بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بشأن إجراءات التعامل مع الجائحة.