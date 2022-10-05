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الأربعاء، 05-10-2022 05:09 م

اتفاقيات منح لـ 38 مشروعا تستهدف صغار المزارعين في إربد

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الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، ومؤسسة نهر الأردن، اليوم الأربعاء، اتفاقية منح استهدفت 38 مشروعا إنتاجيا منها 26 مشروعا زراعيا.

وأكد محافظ إربد، رضوان العتوم، الذي جرى التوقيع برعايته، أهمية توجيه الدعم المالي والفني والتقني للجمعيات والأسر المنتجة لإقامة مشاريع إنتاجية مستدامة تسهم في تحسين اقتصاديات السكان، وقادرة على إحداث التنمية في المجتمعات المحلية، وتوليد فرص تشغيل ذاتي، مشيدا بدور "جيدكو" ومؤسسة نهر الأردن في هذا الجانب والتي تعمل جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات في دعم المجتمعات المحلية في المحافظات.

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