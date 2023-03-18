اجتماع بعجلون يبحث زيادة مخصصات استصلاح الأراضي

الوكيل الاخباري - بحث اجتماع عقد في مديرية زراعة عجلون اليوم السبت، أهمية زيادة مخصصات استصلاح الأراضي والأقنية من موازنة مجلس محافظة عجلون.



وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن استصلاح الأراضي وصيانة الأقنية والآبار ومعرشات العنب، من أولويات متطلبات تطوير القطاع الزراعي في المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة تخصيص 100 ألف دينار لهذه المشاريع لتمكين أكبر عدد ممكن من المزارعين والمزارعات من الاستفادة منها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

اضافة اعلان