اجتماع طارئ لوزير الصحة في مستشفى السلط

الوكيل الإخباري - كشف مصدر طبي، السبت، عن وجود وفيات جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى السلط الجديد.

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ويجتمع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات بشكل طارئ، بمستشفى السلط الجديد ، على ضوء الحادثة ، التي شهدها المستشفى منذ صباح اليوم، وأشعل الرأي العام .



وكان وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين، لفت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزير الصحة يتواجد في المستشفى للاطلاع على حيثيات الأمر.



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