اختتام الفعاليات الرمضانية في العقبة

الوكيل الإخباري - اختتمت بالعقبة مساء أمس السبت الفعاليات الرمضانية التي انطلقت بداية شهر رمضان المبارك في نادي الأمير راشد لتشكل مساحة من الفرح ومتنفس للعائلات خاصة بعد انتهاء جائحة كورونا.

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وبين مدير ثقافة العقبة طارق البدور في تصريح صحفي أن المديرية عملت بتشاركية مع محافظة العقبة ومديريات التنمية الاجتماعية والشباب والسياحة وتم تنفيذ 60 فعالية شملت العاب شعبية وكرنفال الأطفال وأناشد دينية وعروض فلكلورية وتراثية ومسرحية وغنائية.



وأشار البدور إلى أن الفعاليات وفرت فرصة لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية المعتادة وبث أجواء الفرح والتسلية بين العائلات والشباب والأطفال موضحا انه تم اختيارها بما يناسب الذوق العام وقدسية الشهر الفضيل لتعريف الجيل الجديد بتراث الأردن وعاداته وتقاليده الأصيلة.



ولفت البدور الى ان الفعاليات تضمنت معروضات للمنتجات الغذائية والتقليدية والتراثية التي تعكس التراث والثقافة الأردنية لتمكين الجمعيات والمشروعات الخيرية والأسرية المنتجة من عرض وبيع منتجاتها كالأطعمة المنزلية، والملابس، والمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية خلال الشهر الفضيل.

يذكر أن لجنة احتفالات المحافظة برئاسة محافظ العقبة محمد الرفايعة قامت بالترتيب والتنظيم لإنجاح هذه الفعاليات من خلال لوحة فسيفسائية يزخر فيها حب الوطن وإظهار الانسجام والتآلف بأجواء عائلية.