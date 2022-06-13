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الإثنين، 13-06-2022 06:56 م

اختتام مشروع الجرد المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي في إربد

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الوكيل الاخباري - بحضور سمو الأميرة دانا فراس، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، وممثلة اليونسكو في الأردن مين جيونغ كيم، اختتم، اليوم الاثنين، مشروع "الجرد المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي" في اربد، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالشراكة مع الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا ووزارة الثقافة.

وألقت سمو الأميرة دانا فراس، خلال الحفل كلمة هنأت فيها الأردن لاختيار إربد العاصمة العربية للثقافة للعام 2022.

وأكدت سموها أهمية التراث بشكل عام والتراث الثقافي بشكل خاص، مشيرة إلى أهمية التراث في المحافظة على الهوية الوطنية.

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