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ارتفاع أسعار أصناف من الخضار في السوق المركزي

الثلاثاء، 03-01-2023 07:49 ص

ارتفاع أسعار أصناف من الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2686.232 طن، توزعت على 1442.754 طن خضار،962.742 طن فواكه، و 280.736 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 243.579 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 60 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 80 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

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