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الأحد، 04-10-2020 11:46 ص

استئناف دوام تربية الأغوار الجنوبية غدا الاثنين

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الوكيل الإخباري - تستأنف جميع المدارس في منطقة غور الصافي، دوامها ابتداء من يوم غد الاثنين، وحسب النظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم.

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وقال مدير مديرية التربية والتعليم في الأغوار الجنوبية سامي الكواليت في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه سيتم استئناف الدوام في جميع مدارس منطقة الصافي ومدارس قضاء المزرعة، بالاضافة الى عودة دوام الموظفين في المديرية كالمعتاد، مع مراعاة بلاغ الوزارة الخاص بالدوام الرسمي.


يذكر انه رفع صباح اليوم العزل عن جميع مناطق لواء الأغوار الجنوبية الذي استمر لمدة اسبوعين، نظرا لتحسين الوضع الوبائي بالمنطقة.


 




 

 


 

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