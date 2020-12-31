الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، الخميس، عن استثناءات الحظر الشامل الممتد من الساعة 10 مساءً اليوم الخميس الموافق 31 كانون الأول 2020 الى الساعة 10 مساءً من يوم غدٍ الجمعة الموافق 1/1 كانون الثاني 2021.



وأكد المركز الوطني للأمن وادارة الازمات وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، أنه الجهة الوحيدة المخولة لإصدار تصاريح التجول في اوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تعطى صلاحية اصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الانسانية للحكام الاداريين.

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وتابع المركز خلال صفحته على "الفيسبوك":

يمنع اعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية عن ذلك.



وقال إنه تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية، العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص الى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند ادراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، علماً ان الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال اصدارها لأفراد لا يعملون لديها.



القطاع الصحي:



أ. يُستثنى كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الادنى لإدامة العمل.



ب. فيما يتعلق بالكوادر الادارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفيات التي يعملون لديها.



جـ. يُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لاجراء فحص الكورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الاعتماد من وزارة الصحة).



د. يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة اظهار البادج الخاص بالنقابة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة العاشرة صباحاً الى الساعة السادسة مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.



قطاع الطاقة والثروة المعدنية:

يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.



قطاع المياه والري:

يُسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الرابعة عصرا، خلال فترة الحظر الشامل.



قطاع الصناعة:

يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر.



قطاع الشحن البري:



أ.تُستثنى حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلاً عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية.



ب.تُستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى اخرى من قرار الحظر الشامل.



جـ. يسمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز رخصة المهن مختومة ختم طبق الاصل من قبل أمانة عمان الكبرى / البلدية المختصة.



المسافرون جواً / براً:



أ. يُستثنى القادمون عبر المعابر البرية الى المملكة الاردنية الهاشمية من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين عبر هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري.



ب. تُعتمد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.



قطاع الزراعة:



أ. يُصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة وأصحاب مزارع الأسماك بالحركة من الساعة الثانية ظهراً لغاية الساعة الرابعة عصراً من أماكن إقامتهم إلى محالهم ومزارعهم شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الاصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.



ب.يسمح للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحي بالحركة والتنقل من الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة الموافق 1/1 كانون الثاني 2021 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ.



ج.يُسمح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية (السوق المركزي لأمانة عمان الكبرى والأسواق المركزية في المحافظات) إعتباراً من الساعة السادسة صباحا يوم الجمعة الموافق 1/1 كانون الثاني2021 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل.



د. يُسمح لأسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم الجمعة الموافق 1/1 كانون الثاني 2021 ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل.



الحالات الانسانية:



أ.يُسمح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام اجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى.



ب. تُعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن.



جـ.يُصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة.



د.يُسمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا، أثناء فترة الحظر الشامل.



هـ.تُعتمد ورقة المراجعة / الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.

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