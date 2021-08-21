استمرار استقبال طلبات الاستفادة من المعونة الشهرية

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق المعونة الوطنية، اليوم السبت، عن استمرار استقبال طلبات الاستفادة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة.



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وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، اليوم، إن الصندوق يقوم بدراسة الطلبات المقدمة له، واعطاء الأولوية حسب شدة الحاجة.



وأكد الضمور، أن عمليات تخصيص وصرف المعونات المالية مستمرة بجميع أنواعها لجميع الفئات المحتاجة، حيث تشمل برامج المعونات الشهرية المتكررة، وبرنامج "المعونات المالية الطارئة والعادية والفورية وإغاثة الأسر المنكوبة من الكوارث الطبيعية"، وبرنامج "معونات التأهيل الجسماني"، وبرنامج "التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة".



وبين أنه يحق لأية أسرة تضررت من إيقاف أو تخفيض قيمة المعونات المالية الشهرية المتكررة تقديم اعتراض إلكتروني، ليجري النظر به واتخاذ الإجراء المناسب.



يشار إلى أن عدد الأسر المنتفعة من برنامج "المعونات المالية الشهرية المتكررة " بلغ نحو 107 آلاف أسرة، بتكلفة شهرية تتجاوز 9 ملايين دينار.

المصدر : بترا