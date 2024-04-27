اجتماع سداسي عربي يرفض أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية

الوكيل الاخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، في اجتماع وزاري تشاوري للمجموعة العربية السداسية، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وشدد الاجتماع على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بشكل قاطع، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.



وضم الاجتماع وزيرا خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومصر سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.